Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представители правящей партии и правительства отказались встать во время минуты молчания в память о Навальном в венгерском парламенте. Свою позицию Орбан объяснил тем, что Навальный «оскорблял грузин».

Орбан заявил, что «шовинистов не уважают в венгерском парламенте». «Мы не станем чтить того, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны. В остальном пусть земля ему будет пухом», — цитирует Орбана венгерское издание Telex.

Речь идет о фразе Навального, сказанной им в 2008 году. Тогда он заявил, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов». Впоследствии Навальный за сказанное неоднократно извинялся. В последний раз — в апреле 2023 года, когда призвал к освобождению Михаила Саакашвили.

Бывший президент Грузии тогда извинения принял. Саакашвили пожелал Навальному «выжить, выйти на волю» и выразил уверенность, что Навальный — будущий президент «того, что в скором времени останется от России».

Сейчас Саакашвили, комментируя гибель Навального, написал, что «Путин убил Алексея Навального в тюрьме» и вспомнил о письме-поддержке в свой адрес от российского оппозиционера.

Из первых лиц Грузии официальное заявление по поводу гибели Навального сделала только президент Саломе Зурабишвили. Она назвала его смерть «трагедией для всех защитников демократии». (newsgeorgia.ge)

image
(Пока оценок нет)