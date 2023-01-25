”В Шушинском селе Дашалты проводится идентификация останков азербайджанцев, убитых и массово захороненных армянами».

Об этом сообщает Комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Было отмечено, что 17 февраля 2021 года в Шушинском селе Дашалты были проведены раскопки обнаруженного массового захоронения: “Раскопки проводились военными структурами. Были извлечены останки трупов, предположительно принадлежащих примерно 25 людям. В настоящее время проводится идентификация изъятых останков”.

Как уточняет Report, всего в операции ”Дашалты» погибло около 100 азербайджанских военнослужащих.

По данным Государственной комиссии, 44 человека были зарегистрированы как пропавшие без вести в ходе операции «Дашалты».