Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский проведет серьезный разговор о «Северном потоке — 2» с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает издание «Главред».

«Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе «Северного потока-2», будет принципиальный разговор», — сказал он.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не изменит свою позицию о газопроводе.

По его словам, интересы Украины по данному вопросу должны быть учтены, так как «Северный поток — 2» «несет угрозу национальной безопасности» государства.