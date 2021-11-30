В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в Азербайджанской Армии прошли тактические учения миномётных и артиллерийских подразделений с боевой стрельбой.

Как передает Минобороны, на тактических учениях с боевой стрельбой, проводимых в период полевых выходов воинских частей, были выполнены задачи по развертыванию командно-наблюдательного пункта и занятию огневых позиций.

Основная цель учений, проводимых с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, состояла в повышении практических навыков личного состава по своевременному и точному выполнению задач при правильном использовании огневых средств и совершенствовании навыков управления подразделениями командирским составом.

Минометные и артиллерийские орудия были приведены в боеготовое состояние в требуемые сроки, произведены боевые стрельбы по намеченным и внеплановым целям.

Поставленные задачи были успешно выполнены.