«Протурецкие силы не пойдут дальше Сирта» — Энгин Озер

В эти дни поддерживаемое Турцией и признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило дополнительные силы в район ливийского Сирта, что говорит о вероятности нарушения режима прекращения огня и возобновления боевых действий.

Параллельно в сети появились видеозаписи переброски под Сирт подкреплений из города Мисурата к силам ПНС. По словам представителя Верховного командования другой стороны внутриливийского конфликта — Ливийской национальной армии (ЛНА), в районах Аль-Хирша, Аль-Кадахия и Вади-Замзам уже развёрнуты несколько тысяч бойцов триполитанских группировок и сирийских боевиков.

Анкара уже продлила срок пребывания турецких войск в Ливии на 18 месяцев. Сторонники лидера ЛНА Халифы Хафтара утверждают, что это решение наряду с концентрацией подразделений ПНС и потенциальным развёртыванием ВВС Турции на авиабазе Аль-Ватыя говорит о планах Триполи наступать на Сирт и Аль-Джуффру.

Сам Хафтар очень резко осудил эту операцию. «Оккупант и враг не имеет иного выбора, кроме как покинуть Ливию мирно и добровольно, в противном случае он столкнется с силой оружия и твердой волей», – передает телеканал Libya 24 слова Хафтара.

Комментируя # ожидаемую кампанию, турецкий эксперт Энгин Озер, сказал, что Сирт – это очень важный стратегический город в Ливии в плане логистики для ряда стран Северной Африки.

«Этот город имеет особое значение для Франции. Практически большинство французских военных грузов идут в бывшие французские колонии Африки, которые не имеют выхода к морю, именно через этот город. Поэтому мы видим, как французы в последнее время начали договариваться с признанным ООН ливийским правительством Файеза Сарраджа», — сказал он.

Аналитик считает, что французы начали играть двойную игру, так как они с одной стороны поддерживают маршала Хафтара, а с другой стороны начали диалог с правительством в Триполи.

Комментируя видеокадры переброски войск в окрестности этого города, аналитик сказал, что это не новость, об этом уже давно известно всему экспертному сообществу.

«Скорее всего, судьба Сирта будет решена в течение следующего месяца. Так как вопрос территориальной целостности очень важен, особенно в свете ожидаемых выборов в Ливии. На сегодня в этой стране есть три правительства: это ПНС — признанная со стороны ООН официальная власть в Триполи, руководимая мятежным генералом Хафтаром ЛНА — власть в Тобруке, и на юге — местные самоуправления с разными племенами. Все эти три группы не могут договориться между собой», — пояснил он.

Озер также отметил, что протурецкие силы не пойдут дальше Сирта на восток до границ с Египтом захватывать город Тобрук: «После взятия Сирта начнутся переговоры», — сказал он.

Однако Сирт имеет не только важное геостратегическое значение, это еще и 2/3 ливийской нефти. Здесь же находятся нефтеперерабатывающие заводы. С учетом существующих экономических проблем, данный регион приобретает несколько иное значение.

Как отмечает аналитик, несмотря на то, что нефтяные регионы контролирует силы, поддерживающие Хафтара, однако по международному праву, никто, кроме официальных властей, не может реализовывать эту нефть на международном рынке.

«Несколько месяцев тому назад Германия купила ливийскую нефть, однако они платили властям Триполи. Поэтому контроль силами Хафтара нефтяного региона ничего кардинально для них не меняет. Однако, эту нефть, возможно, эксплуатирует для собственных нужд Египет, за что и поддерживает власти в Тобруке. Думаю, после выборов, в этом вопросе будет поставлена точка. А на выборах с большой долей вероятности победит сын Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам Каддафи, и на сегодня многие игроки сошлись на его кандидатуре», — сказал он.

Говоря, о сыне Каддафи и его внешних ориентирах, политолог сказал, что он не протурецкий и не «про» какой-то вообще.

«Он патриот Ливии. Он бедуин и обещает объединить Ливию. Для него первый враг – это Франция, так как во всем произошедшем он винит именно Париж. У него неплохие отношения с Британией, так как он там долго жил и учился. Он не будет таким протурецким, как действующая власть, для него необходимо объединить страну, а потому ему придется вести диалог с Турцией и, скорее всего, стороны смогут договориться», — считает аналитик.

Вероятность столкновения протурецких сил с египетской армией в борьбе за Сирт, которую Каир определил как «красную линию Египта», турецкий аналитик отверг, напомнив, что все совместные операции официальных властей Ливии и Турции в этом регионе поддерживаются со стороны Британии.

«У Египта сейчас огромные проблемы с Британией по ряду вопросов, в том числе и по Суэцкому каналу. Поэтому египетская угроза скорее декларативная, нежели чем реальная. У британцев есть достаточно рычагов давления на эту страну, чтобы нейтрализовать ее воздействие на операции вокруг Сирта. Поэтому я не думаю, что Египет будет серьезно противиться.

Другой вопрос -Россия, которая также имеет свои интересы в этом регионе. Как показывают последние события, Москва ведет диалог с Триполи. Да, российские ЧВК «Вагнер» воюют на стороне Хафтара, однако Москва по дипломатическим каналам уже ведет диалог с официальными властями», — резюмировал он.