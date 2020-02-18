Процесс по делу Ассанжа может продлится годы

Процесс по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа может продлиться несколько лет, ожидается апелляция при любом вердикте, не исключено, что дело дойдет до Верховного суда, заявил во вторник журналистам главред Wikileaks Кристинн Храфнсон.

«Это будет очень долгая битва, такого рода громкие процессы длятся очень долго… Пока рано говорить, но, возможно, нам придется подавать апелляцию, дело может дойти до Верховного суда… Если Джулиан выиграет, то, как мы ожидаем, апелляцию подаст противоположная сторона, это будет долгий процесс», — сказал Храфнсон.

Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон пояснила, что на следующей неделе пройдет первый раунд слушаний по экстрадиции, на которых прозвучат первоначальные аргументы сторон. Затем в мае пройдут слушания по существу, на которых будут приведены доказательства позиций.

«Решение мы ожидаем через какое-то время после этого. Процесс может продлиться несколько лет», — сказала она. (РИА Новости)