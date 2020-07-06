Против 25 причастных к смерти Магнитского россиян Лондон ввел санкции

Великобритания ввела персональные санкции против 25 граждан России за причастность к нарушению прав человека, в частности к жестокому обращению и смерти юриста и аудитора Сергея Магнитского. Санкционный список опубликован в понедельник, 6 июля, на сайте британского правительства.

Обращаясь к парламенту, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что первые санкции против иностранных граждан, которые Лондон вводит после «Брекзита», «касаются лиц, причастным к пыткам и убийству Сергея Магнитского, юриста, который раскрыл крупнейшее известное в российской истории налоговое мошенничество».

Среди россиян, попавших в список, — глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователи СКР, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, другие сотрудники МВД и учреждений ФСИН. Им запрещается въезжать на территорию Соединенного Королевства, а также заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве британских подданных, в случае наличия у них активов в Великобритании, они будут заморожены. (DW)