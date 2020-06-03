Протестующие в Лондоне устроили «штурм» резиденции премьера

В Лондоне участники протестов против расизма и полицейского насилия пришли к резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Sky News.

Митингующие столпились у здания, некоторые из них забрались на невысокую ограду около него. Правоохранители оцепили резиденцию.

По данным издания, в полицейских бросают различные предметы. Кроме того, как минимум одного правоохранителя ударили кулаком по лицу.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США и других странах. (Газета.Ру)