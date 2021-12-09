Сегодня исполняется год со дня проведения на площади Азадлыг в Баку военного парада, посвященного Победе в Отечественной войне.

Как передает #, на параде Победы приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Торжественным маршем по площади прошли более 3 000 человек личного состава ВС Азербайджана, а также турецкие военнослужащие, около 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО. Были привлечены боевые корабли и катера.

На параде была продемонстрирована часть военных трофеев, захваченных нашей армией во время Отечественной войны.