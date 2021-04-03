Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами туман. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10, днем — 15-19 градусов тепла.

В Баку ночью 8-10, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 760 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

4 апреля в районах Азербайджана в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможен дождь. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорьях 3-6 градусов мороза, днем 7-12, местами до 16 градусов тепла.