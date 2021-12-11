12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня местами вероятны осадки. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8°, днем — 9-11° тепла. Атмосферное давление поднимется с 770 мм до 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. В некоторых восточных районах возможны интенсивные осадки. Местами вероятен туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем — 10-15° тепла, в горах ночью от 0-3° мороза, днем — 3-7° тепла.