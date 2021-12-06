Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 декабря.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром слабый туман, вечером местами вероятна изморось. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем — 11-14° тепла, в Баку ночью — 7-9°, днем — 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем — 11-16° тепла, в горах ночью — 0-5° мороза, днем — 6-11° тепла.