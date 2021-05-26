27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, погода без осадков, ночью и вечером местами непродолжительный дождь, умеренный южный ветер.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 15-17, днем — 22-27, в столице ночью — 15-17, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75%, днем — 45-50%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, которые ночью могут принять интенсивный характер, град, утром местами туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью — 13-17, днем — 24-29, в горах ночью — 8-13, днем — 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 мая на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.