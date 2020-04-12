Прогноз погоды на завтра

13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром местами туман, изморось.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, порывистый северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

На Абшеронском полуострове ночью будет 7-10, днем 12-15 тепла, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Умеренное колебание метеорологических факторов 13 апреля на Абшеронском полуострове благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах снег. Западный ветер в ночные и дневные часы местами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.