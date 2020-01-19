Прогноз погоды на выборах

Я не знаю, какая погода будет в Азербайджане 9 февраля, в день внеочередных парламентских выборов. Но я вижу, что в воскресенье в Баку было пасмурно, лил дождь. Есть гарантия, что 9 февраля не будет холоднее, противнее в плане погоды? Нет такой гарантии. Стало быть, возникнет дополнительное препятствие на пути к обеспечению высокой явки избирателей.

Попытаются ли «обеспечить» искусственно? На местах, особенно на избирательных округах, что расположены вдали от столицы и глаз большого числа международных и местных наблюдателей, такое возможно. Но сомневаюсь, что это будет тотально. Стало быть, нужно вспомнить о том, какие факторы обычно побуждают человека тратить время на голосование за того или иного кандидата.

Я не выстраиваю их по степени фактической важности. Речь идет всего лишь о том, что есть именно три важнейших побудительных мотива. Первый из них — родные, близкие, друзья, товарищи и просто знакомые того или иного кандидата в депутаты. Они действительно могут встать и пойти на голосование, дабы своим голосом помочь близкому человеку.

Фактор второй — личная, широкая известность кандидата. Причем важно, чтобы эта известность была позитивная, без шлейфа скандального прошлого и без ярлыка представителя старого времени. Новое лицо, хорошо известное в обществе, имеющее репутацию политика новой волны и не замаранного в коррупционных скандалах, может рассчитывать на голоса всех, кто реально жаждет перемен. К таковым в первую очередь относятся представители азербайджанской молодежи.

Фактор третий — административный ресурс. К нему ранее прибегали кандидаты, которых проводили в ММ по указанию «сверху». На них работала ИВ, общеобразовательные и медицинские учреждения, войсковые части, а порой и места заключения. Будет ли так на сей раз? Снова предпочту быть оптимистом и утверждать, что тотально эта схема работать не будет. Разве что, где-то на местах, вдали от Баку. Чтобы не было громкого скандала, чтобы у оппозиции не было повода для заявлений о том, что кадровая реформа, реально и успешно реализуемая по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, забуксовала.

Остается последний фактор — деньги, подкуп избирателей. Вот тут я бы не стал исключать использования этого рычага со стороны тех, у кого он есть. Но, оговорюсь, дело в том, что многие избиратели сами воспринимают предвыборную гонку, как возможность получения от кандидатов денег. Со всей ответственностью заявляю, что эти ходоки всегда были, есть и будут. Причем, порой они пытаются получить средства от конкурирующих кандидатов в депутаты, не видя в этом чего-то предосудительного.

Кстати, я уже вижу, что некоторые кандидаты в депутаты не стыдятся открыто выставлять себя в качестве «денежных мешков». Так, решил о себе громко заявить кандидат в депутаты ММ Рамиль Керимли. Агитирующие за него люди решили проехаться по улицам одного из беднейших районов Баку на нескольких дорогостоящих машинах черного цвета. Нет, если такое снимать для кино, стремясь походить на сериал «Бригада», то это еще понятно. Но, зачем же в реальной жизни нарушать закон, устраивая незаконную агитацию в неположенном месте и неположенными средствами?!

Кроме того очевидно, что такая кампания будет иметь обратный эффект. Столкнувшиеся к большими финансовыми проблемами люди могут озлобиться, глядя на то, как кандидат в депутаты кичиться своим богатством, выставляет его напоказ. Неужели в команде Р.Керимли не понимают очевидного — вся его пиар-кампания может оказаться бесполезной в свете таких выкрутасов?! Вот вам, как говорится, и «новое лицо».

Таковыми, кстати, пытаются выставить себя многие из тех, кто имеет, мягко говоря, подмоченную репутацию. К таковым, к примеру, я отношу бывшего регионального корреспондента телеканала AzTV в Украине и Восточной Европе Мовсума Асланова. Этот человек, крайне спорных журналистских способностей, имел в Украине устойчивую репутацию интригана. Его увольнение праздновала в ресторане Киева азербайджанская диаспора. И вот теперь, его продвигает в ММ та же группировка во власти, что покровительствовала М.Асланову.

Впрочем, и со «старыми лицами» просто беда. В социальных сетях уже можно найти ролики, которые свидетельствуют о том, что Чингиз Ганизаде слышит жесткую критику от своих избирателей. А на предвыборные мероприятия Азая Гулиева массово завозят студентов вуза. Крайне негативная реакция была в соцсетях и на решение переизбраться депутата из Гянджи Нагифа Хамзаева, запомнившегося скандальными высказываниями в адрес одного из основоположников Азербайджанской Демократической Республики М.Э.Расулзаде.

А ведь есть еще и действующие депутаты ММ, которые до сих пор не сочли необходимым «снизойти до общения с избирателями, наивно полагая, что у них итак получится переизбраться. В итоге, как видно из запущенных в сети роликов, в подавляющем большинстве случаев люди даже не знают фамилии своего нынешнего депутата. Время покажет, что мы получим в итоге, кого увидим в парламенте нового созыва. Но есть у меня предположение, что крайне ошибаются те, кто верит в силу денег или в то, что «правила игры» не изменились. По итогам нынешних выборов мы можем получить настолько новый парламент, что многие себе даже не представляют. И свою роль в этом может сыграть даже погода.