24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова ночью возможны кратковременные дожди. К вечеру юго-западный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 50-60%.

В большинстве районов преимущественно будет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, в высокогорных районах — снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 10-15° тепла.