Прогноз погоды на воскресенье

8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов,

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 80-90%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами будет туман. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-5, днем 10-15 градусов тепла.