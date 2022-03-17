Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2021 году составил 8,292 млрд. долларов США, или 15,2% ВВП.

Как сообщает Центральный банк Азербайджана, профицит за счет текущих операций в нефтегазовом секторе вырос в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом и составил 14 млрд долларов, дефицит за счет текущих операций по ненефтяному сектору увеличился на 7,7% и составил 5,7 млрд долларов.

Отметим, дефицит счета текущих операций за 2020 год составил 227,6 млн. долларов или 0,5% ВВП. В 2019 году профицит составил 4,4 млрд долларов.