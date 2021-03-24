Продовольственную безопасность обеспечит новый проект FAO

Продовольственные системы должны производить достаточно безопасные продукты питания для всех. Учитывая это, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) запустила трехлетний проект по усилению поддержки контроля за продовольственной безопасностью в пяти странах: Азербайджане, Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане и Турции, сообщается со ссылкой на FAO.

Проект, включающий региональные и национальные компоненты, стартовал 16 марта и направлен в поддержку инициатив по усилению продовольственного контроля в Азербайджане через Агентство продовольственной безопасности за счет предоставления технических знаний, поощрения сотрудничества между соответствующими государственными органами и партнерами частного сектора, а также развития регионального сотрудничества между странами-бенефициарами проекта. Инициатива по «Совершенствованию национальных систем безопасности пищевых продуктов и регионального сотрудничества» финансируется правительством Турции при поддержке программы продовольственного и сельскохозяйственного партнерства FAO-Турция (FTPP II).

По свидетельству специалистов, цели проекта пересекаются с задачами действующей уже Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 гг.», суть которой коррелирует с комплексными мерами последних лет, направленными в русло доступности и безопасности пищевых продуктов для населения нашей страны. В числе основных целей госпрограммы указывается повышение прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведение ее в соответствие с международными требованиями. В свете столь важного шага Агентству пищевой безопасности поручено координировать выполнение мер, предусмотренных основным программным документом.

Широкое применение таких институтов и механизмов в мировой практике исключает необходимость изобретать исключительно новые подходы, а потому в контексте текущего проекта местное профильное ведомство, безусловно, учтет мировую практику и будет исходить из передовых мировых тенденций и подходов, сохраняя при этом свой взгляд, основанный на специфике наших реалий. Касаясь особой роли в этом проекте Агентства продовольственной безопасности, руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов сказал в беседе с нами, что утвержденное главой государства положение этой структуры представляет собой достаточно амбициозный организационно-правовой документ.

«Документ, предусматривающий обязанности и ответственность упомянутой структуры, предстоит исполнить в полной мере, поскольку от этого зависит успешность масштабной работы правительства по укреплению позиций в этом направлении», — считает эксперт. Перед агентством, заметил он, поставлена ответственная задача, заключающаяся в том, чтобы за короткое время обеспечить безопасность и безупречное высокое качество местной сельскохозяйственной продукции. Но пока еще лишь небольшой ассортимент местной продукции производится на основе принципа «с поля на стол», призванного обеспечить нормативное регулирование безопасности продуктов питания, сказал правозащитник.

Здесь имеется в виду разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов. Система предусматривает анализ рисков, гигиеническую сертификацию в установленном законом порядке, предоставление специального сертификата качества экспортной продукции. Указом о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране все эти функции, включая государственный контроль прав потребителей, входят в круг обязанностей Агентства продбезопасности, пояснил глава ССП.

В любом случае, на сегодняшний день многое в данном направлении уже сделано. На уровне правительства проведена масштабная работа в плане создания более совершенного законодательства и нормативных положений, призванных содействовать осуществлению комплексного контроля всей пищевой цепи, а главное — уже проделана базовая часть работы и проработан совершенный механизм. Однако многое еще предстоит сделать, считают в экспертных кругах.

В числе важных шагов, предпринятых правительством в данной отрасли, гостевой профессор Зигенского университета Муслим Ибрагимов отметил также упорядочение системы аграрных исследований, а также широкий спектр начинаний для решения задач высокой отраслевой значимости. При этом, считает он, повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала сельскохозяйственного производства, а также снижение импортной нагрузки остается наиболее актуальной целью в ключе устойчивых преобразований сельского хозяйства — отрасли, ставшей локомотивом диверсификации экономики от нефтяной зависимости.

По его свидетельству, упомянутые цели отметились широким спектром реализуемых в этих направлениях правительственных мер, и на сегодняшний день важнейшей задачей государственного уровня остается создание эффективно работающей системы агробизнеса. Отрасли нужны предприятия, создающие определенную экосистему, где соблюдается наиболее приемлемая эффективность производственной цепи от фермера до конечного потребителя. С этой точки зрения, в сфере мирового агробизнеса происходят существенные изменения.

Ученый также отметил необходимость повышения уровня регулирования сельскохозяйственного рынка. Поскольку процессы, происходящие на рынке, должны регулироваться механизмами рыночной экономики. Однако, к сожалению, участники торговых отношений сталкиваются с механизмами, присущими так называемой теории невидимой руки, что очень часто не дает ощутимых результатов и становится причиной провалов. При этом такое наблюдается довольно часто, и это позволяет утверждать, что управление рынком сельхозпродукции оставляет желать лучшего.