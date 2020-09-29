Продолжается наступление азербайджанской армии за освобождение города Физули — минобороны

29 сентября, начиная с утренних часов, продолжается наступление азербайджанской армии за освобождение города Физули, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«С 07.00 до 08.00 часов утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими героическими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта.

В настоящее время боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и и Муровдага разгромлены вражеские посты, стратегически важные высоты взяты под контроль.

Согласно информации министерства обороны, в результате военной операции Вооруженных сил Азербайджана в Геранбойском направлении фронта освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров.