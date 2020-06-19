Продлен срок временного пребывания иностранцев в Азербайджане

Учитывая продление ограничения на пересечение границы до 1 августа 2020 года, обращения иностранцев, срок пребывания в стране которых истекает 1 августа, считаются принятыми Государственной миграционной службой, и срок временного пребывания этих лиц будет продлен на 30-60 дней, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Временное пребывание (с оплатой госпошлины) иностранцев в стране, срок у которых был продлен на 60 дней, считается законным без обращения и дополнительной оплаты госпошлины до отмены ограничений, введенных в связи с пересечением государственной границы.

После отмены введенных ограничений на государственной границе у иностранцев будет требоваться, чтобы они в короткое время выехали из страны либо, если есть соответствующие основания, обратились за получением разрешения на временное проживание.

Об этом будет сообщено дополнительно.

Решения о продлении срока временного пребывания не требуется забирать самим. При необходимости их можно получить с сайта Службы https://eservice.migration.gov.az/public/application-track.

Для подробной информации можно обращаться в круглосуточно работающий call-center (012) 919.

Напомним, что на вчерашнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что сроки закрытия границ в Азербайджане продлены до первого августа.