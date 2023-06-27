Компания Apple намерена раздать сотрудникам своих розничных магазинов смартфоны iPhone 14, которые будут использоваться в качестве терминала оплаты. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на журналиста Марка Гурмана.

По словам Гурмана, сейчас продавцы используют в работе старые iPhone Xs, которые нередко «тормозят» и затягивают процесс покупки клиентом в Apple Store. С заменой старых смартфонов на новые iPhone 14 процесс оформления покупки и ее оплата должны ускориться.

В фирменных магазинах Apple iPhone помещаются в специальные чехлы и используются в качестве POS-терминалов для бесконтактной оплаты. Это стало возможно с запуском технологии Tap to Pay. Также с помощью рабочих iPhone продавцы отправляют покупателям электронные чеки о покупке.

iPhone Xs был представлен в 2018 году и предлагал предустановленную iOS 12, чип Apple A12 Bionic и двойную 12-мегапиксельную камеру. Это последний смартфон компании, получивший аппаратную поддержку технологии 3D Touch, определяющей силу нажатия на экран. Ожидается, что iOS 17 станет последней версией ОС, поддерживаемой iPhone Xs. (gazeta.ru)

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