Проблему с банковскими кредитами нельзя откладывать на завтра — эксперт

Пандемия усложнит ситуацию с проблемными банковскими долгами, уверены в экспертных кругах. Граждане теряют доходы, а объявившее жесткий режим карантина правительство, судя по всему, не собирается решать проблему заемщиков банков.

И несмотря на то, что в апреле Центробанк рекомендовал банкам ввести кредитный мораторий до 30 сентября, т.е. фактически на полгода освободить должников от ежемесячных выплат по кредитам, финансовые структуры не спешат идти на уступки клиентам. И это понятно, поскольку государство таким пожеланием возложило нагрузку на банки, никак не поддержав финансовые организации.

Проблема банковских долгов населения продолжает будоражить общество, однако за месяцы карантина она не нашла своего решения. Повторный жесткий карантин обострил ситуацию с банковскими кредитами бизнеса и населения. Ведь как оплачивать долги, если правительство запретило работать? «Приходится повторять очевидное, — сказал в комментариях # эксперт-экономист Натиг Джафарли. – В условиях отсутствия кредитных льгот для бизнеса и населения нас ожидают в перспективе большие сложности. Проблему лучше решать сейчас, чтобы выйти из этой ситуации с минимальными потерями».

По мнению экономиста, в первую очередь следует приостановить расчет всех процентных ставок по банковским кредитам бизнеса и населения, заморозив на время пандемии. Наряду с этим эксперт предлагает ввести налоговой мораторий на все виды государственных сборов для кредитно-финансовых структур.

Такие действия должны приниматься совместно Центральным банком и государством, считает Джафарли. По его словам, Центробанк может пойти и на другие уступки для банков – скажем, предоставить финансовым структурам кредиты в национальной валюте с очень низкой и даже нулевой процентной ставкой. В качестве уступки регулятор может кредитовать банки полгода по нулевой ставке и оставшиеся шесть месяцев довести ее до 2-3 процентов.

«Если превентивные меры не будут приняты, объемы проблемных кредитов местных кредитно-финансовых структур, безусловно, увеличатся. А через некоторое время государство будет вынуждено снова вмешаться в эту проблему, но отсрочка обойдется дороже. А потому было бы логично предпринять предупреждающие шаги и обойтись без таких затратных промедлений», — уверен эксперт.

По его словам, при таком стечении обстоятельств государство «проснется» в середине осени, когда проблема с токсичными банковскими долгами достигнет своего апогея.

«Боюсь, что правительство проснется в октябре-ноябре, когда резко возрастет объем проблемных, токсичных кредитов, а банки окажутся в стрессовой ситуации — ни граждане, ни предприятия не могут платить по долгам. И тогда будет уже слишком поздно что-то предпринимать, поскольку пострадают банки, люди и бизнес.

Статистика проблемных кредитов на текущий момент не внушает особых опасений. По информации Центробанка, объемы просроченных кредитов в Азербайджане на 1 июня этого года составили 1 084,8 млн манатов – это на 12% меньше, чем было по состоянию на 1 мая. Кроме того, проблемные кредиты сократились по сравнению с началом года на 14,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 27,4%.

Говоря о снижении показателей в сегменте проблемных банковских долгов, эксперты отмечают, что упомянутое обстоятельство является следствием подписанного в феврале минувшего года указа главы государства о компенсации девальвационной разницы по банковским кредитам населения в размере 10 тыс. долларов. Однако статистика проблемных банковских кредитов не отражает реальной ситуации, т.е. банки скрывают фактические показатели токсичных долгов в своих кредитных портфелях.

P.S.

По данным SME Banking Club об антикризисных мерах азербайджанских банков:

17 марта – PASHA Bank вводит кредитные каникулы для бизнеса и снижает стоимость импортных платежей. Банк сообщил, что планирует объявить отсрочку платежей основного долга по кредитам для бизнеса сроком на 2 месяца. Кроме того, банк запускает целевые тарифные акции (снижает стоимость импортных платежей).

19 марта – Kapital Bank предоставит льготы на различные банковские услуги для МСБ.

7 апреля – Azer Turk Bank внедряет новшества для предпринимателей. Услуга ATB Business позволяет выполнять широкий спектр банковских операций в режиме онлайн, без посещения банка.

17 апреля – PASHA Bank предлагает бизнесу открыть счет бесплатно, и не приходя в филиал.

2 мая – Unibank (Азербайджан) рассказал о запущенном сервисе онлайн-открытия счетов для корпоративных клиентов. Кроме того, банк подготовил план работы в период карантина и после него.

10 мая – Azer Turk Bank окажет бесплатную поддержку малообеспеченным людям для начала собственного бизнеса. И т.д. и т.п.