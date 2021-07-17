Еврокомиссия начала процедуру в отношении Венгрии и Польши из-за дискриминационных мер против ЛГБТ. Об этом сообщает пресс-служба ЕК в четверг, 15 июля. «Комиссия начинает процедуру о нарушении в отношении Венгрии и Польши в связи с вопросами равенства и защиты фундаментальных прав», — сказано в заявлении.

В Венгрии новый закон запрещает или ограничивает доступ к контенту, который «пропагандирует отклонения от собственной идентичности относительно пола и рождения, изменение пола или гомосексуализм» для лиц до 18 лет, а книги с контентом о ЛГБТ должны содержать дисклеймер. В ЕК говорят, что страна не обосновала, почему знакомство детей с материалами о ЛГБТ может быть вредным для их благополучия.

«Комиссия считает, что … положения венгерского закона также нарушают человеческое достоинство, свободу слова и свободу на информацию, право к уважению частной жизни и право на недискриминацию, которые прописаны в статьях 1, 7, 11 и 21 Хартии основных прав ЕС. Учитывая серьезность этих нарушений, указанные положения нарушают и ценности, изложенные в ст. 2 Договора о ЕС», — добавили в Еврокомиссии.

«Что касается Польши, Комиссия считает, что власти страны не отреагировали должным образом на вопрос Еврокомиссии относительно природы и последствий резолюций о так называемых «зонах, свободных от ЛГБТ», принятых некоторыми регионами и городами Польши», — пояснили в ЕК.

Теперь у стран есть два месяца, чтобы отреагировать на замечания Еврокомиссии, иначе ЕК может перейти к следующему этапу процедуры, и после того обратиться в Суд ЕС.

Такая вот история нахрапистого давления со стороны Еврокомиссии, которая не рекомендует, а именно требует, причем в очень жесткой форме, внесения изменений в законы Польши и Венгрии. Язык не поворачивается назвать это борьбой за права человека. Это конкретный диктат, в котором «проблема ЛГБТ» является всего лишь оружием в руках Еврокомиссии.

Комментируя # данную информацию, юрист Акрам Гасанов заявил, что о неизбежности такого рода проблем он писал уже очень давно. «У нас по Конституции право на брак, к сожалению, не обусловлено указанием на пол. У нас только в семейном кодексе написано, что брак — это союз мужчины и женщины. Да, мы не входим в ЕС, а потому до нас не доберутся там. Но мы члены Совета Европы, а его суд может завтра по конкретному делу вынести решение против Азербайджана, указав, что наш кодекс противоречит нашей же Конституции, где про пол ничего не сказано», — заявил он.

Эксперт абсолютно прав. Ведь буквально на днях Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Федотова и другие против России». Судьи единогласно признали нарушение прав заявителей на защиту семейной и частной жизни. Такое себе «Соломоново решение». Что произошло? Три однополых пары обратились с заявлением об оформлении брака в российские ЗАГСы. Их заявления не приняли, поскольку по внутреннему законодательству браком называется «добровольный союз мужчины и женщины». Попытки добиться отмены этого решения в российских судах не увенчались успехом.

Люди решили обратиться в ЕСПЧ. А там суд проверил, были ли нарушены права на защиту частной и семейной жизни заявителей по статье 8 Конвенции, так как не были предоставлены законные возможности для признания и защиты однополых союзов,. В итоге судьи установили, что однополые пары не имели законодательных препятствий для совместного проживания. Однако у них не было возможности правового признания союза, поскольку национальное законодательство предусматривает только одну форму брака — между мужчиной и женщиной.

Без формального признания однополые пары не могли получить права на участие в программах семейного жилья или финансовой помощи, на посещение партнеров в больнице, не имели гарантий в уголовном производстве (права не давать показания против близкого родственника), наследственных прав. Это приводило к серьезным повседневным трудностям для однополых пар, считает европейский суд.

А теперь, внимание! ЕСПЧ рассмотрел мнение правительства России о том, что большинство россиян не поддерживают однополые браки и решил, что государство не может полагаться на общественную мораль, когда речь идет о запрете для значительной части населения доступа к основополагающим правам на защиту частной и семейной жизни. Стремление правительства к препятствию демонстрации гомосексуальности в данном случае не имеет отношения к делу.

В итоге, ЕСПЧ пришел к выводу, что страна-ответчик не смогла обосновать отсутствие возможности для регистрации браков заявителей. Правительство страны имеет свободу усмотрения в выборе преимущественного типа брака, но эта свобода не может приводить к нарушению основных прав меньшинств. Суд единогласно признал, что Россия нарушила в этом деле статью 8 Европейской конвенции о правах человека. Установление нарушения представляет собой достаточную компенсацию морального вреда заявителей по статье 41 Конвенции.

Ровно с такими же проблемами может столкнуться и Азербайджан. Ведь, прецедент уже создан, да и в целом совершенно однозначен тренд на использование «проблемы ЛГБТ» в качестве механизма давления на разные страны.