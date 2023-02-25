Члена Палаты лордов Великобритании баронессу Кэролайн Кокс, которая отличается ярой проармянской позицией, уличили в связях с антиисламскими организациями и активистами.

Как сообщает Report, после утечки данных о ее финансовых связях с указанными институтами, парламентарий была вынуждена признать, что сокрыла факт финансирования со стороны некоммерческой организации Equal and Free Limited. Парламентские правила требуют, чтобы члены Палаты лордов раскрывали информацию о поддержке, полученной от сторонних организаций.

Согласно документам, попавшим в распоряжение британского издания Sky News, Equal and Free Limited получала средства от американской организации со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, управляемой евангельскими «филантропами» Говардом и Робертой Ахмансон.

Среди документов, просочившихся в прессу, есть протоколы регулярных встреч, которые баронесса Кокс созывала в парламентском помещении, где присутствовали видные и часто противоречивые критики Ислама.

В протоколе встречи от 2015 года Исламская религия характеризуется как имеющая «враждебные намерения по отношению ко всем, кто не является мусульманином». Сообщается, что Баронесса Кокс создала условия для участия ультраправых антиислмаских активистов в правительственных встречах.

Издание напоминает, что члены Палаты лордов, в частности баронесса Кокс, имеют влияние на министров, сам парламент и в целом законодательную систему. В данной связи необходимо уделять особое внимание прозрачности финансирования таких лиц.