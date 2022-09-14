«Призываем Армению воздержаться от деструктивной деятельности и соблюдать гуманитарное прекращение огня».

Об этом написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в Twitter.

«Несмотря на призывы международного сообщества и соглашение о прекращении огня, Армения продолжает артиллерийские удары по позициям Азербайджана.

Призываем Армению воздержаться от деструктивной деятельности и соблюдать гуманитарное прекращение огня. Мир возможен только при строгом соблюдении международного права», — отметила Л.Абдуллаева.