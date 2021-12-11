Видеообщение американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина вызвало весьма противоречивые отклики. Не только в мировой прессе, но и в виде заявлений чиновников и других официальных лиц.

Как пишет приближенный к Путину политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале, «По косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». Еще бы. Российский президент не получил от разговора ничего, на что рассчитывал и хотел. Как сказал один аналитик британских спецслужб, Путин вообще ничего не получил, кроме туманных обещаний что-то и как-то учитывать.

Здесь вообще произошел очень интересный поворот. Байден после разговора по телефону пообщался с главами Великобритании, Германии, Франции и Италии. Их он проинформировал о разговоре и деталях обсуждения.

Затем он общался с главами государств так называемой европейской девятки. В нее входят Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Вот здесь общение оказалось весьма напряженным. К этому времени поступили сообщения, что намечается очередной разговор президентов США и России. Этим фактом серьезно возмутились главы Эстонии и Польши при негативном отношении и других участников. По мнению Таллина и Варшавы с Россией вообще не о чем разговаривать, пока она не продемонстрирует реальную деэскалацию.

Тем не менее, Вашингтон взялся готовить встречу членов НАТО с Россией, чтобы выслушать пожелания и другие хотелки Кремля.

Как предупреждали дипломаты и эксперты в странах Восточной Европы и Украины, такой подход американцев вселил в окружение Путина и его самого определенные надежды на то, что Запад отступит и что-то у него удастся вырвать. В том числе и по Украине. В первую очередь оказать давление на Киев, чтобы он пошел на те меры на Донбассе, на которых так настаивает Москва.

Это абсолютно напрасные надежды по причинам, на которых остановимся ниже. Пока же в Москве начали нагнетать напряженность. По давно известному сценарию.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече с военными атташе иностранных государств угрожающе заявил, что «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам… Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов джавелин, которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны». «Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

Отсюда следует, что Москва будет настаивать на прекращении поставок вооружений Украине, и ее армия будет участвовать в военных действиях на Донбассе.

Параллельно заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с журналистами заявил о том, что отношения России с Соединенными Штатами вполне могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года.

Уже упомянутый Федор Лукьянов выразился более четко. «Есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдет на спад. До новой оказии. По атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными. Но это потом. А пока — нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится». Имеются в виду как блокада Берлина (Западного) советскими войсками в 1948-49 гг., так и кризис примерно такого же содержания в 1961 году.

Концентрация войск на границе Украины не одиночный акт, а часть большого плана по запугиванию Запада.

Так, летом 2021 года все подводные лодки Черноморского флота вышли в океан. Что им там искать? К тому же их выход происходит на глазах Турции и отслеживается силами США и их союзников, как в Средиземном море, так и в Атлантическом океане.

В сентябре усилилась активность подводных лодок Северного флота, в том числе у восточного побережья США. И тут очень важная новость из столицы Норвегии. Ее военно-морские силы в ноябре 2021 года обнаружили поврежденный кабель системы слежения за российскими подводными лодками. Эта система включает в себя буи, фиксирующие прохождение российских подводных лодок из Северодвинска в северную часть Атлантического океана и далее на юг вплоть до Карибского моря. Конечно, система слежения будет восстановлена, но сам факт весьма красноречивый.

Как писала российская пресса, на Дальнем Востоке также российские подводные лодки устремились уже в Тихий океан и в первую очередь к побережью Аляски.

И, наконец, начальник Генерального штаба Герасимов заявил, что 95% ядерных сил России приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Летом 1962 года накануне Карибского кризиса советские подводные лодки также были выведены на океанские просторы, в частности, к восточному побережью США. И как мы теперь знаем, мир отделяли от ядерной войны буквально минуты и выдержка командира советской подводной лодки.

Очень похоже, что в Москве решили запугать Запад и прежде всего США призраком Карибского кризиса 2.0. Там очень рассчитывают на свою агентуру и полезных идиотов, которые уже поднимают вой и кричат благим матом о приближении полномасштабной войны. Вроде нужно срочно пойти навстречу Путину и сдать ему не только Украину, но также Грузию с Молдовой и заставить Европу принять мигрантов, завезенных в Беларусь.

И, конечно, дать письменные гарантии неприближения НАТО к границам России и отказа в приеме Украины и Грузии в Альянс.

В этом же ряду находятся фейки московского происхождения, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот пошел хоть на какие-то уступки по выполнению Минских соглашений в московской интерпретации.

Перечень таких пожеланий изложен в заявлении МИД России. В частности, «В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».

Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс».

В 1962 году твердость американского президента Джона Кеннеди заставила советского лидера Никиту Хрущева отступить и вывести ракеты с Кубы и тем самым уйти от ядерного апокалипсиса. Видимо и у Путина ничего не получится. По нескольким причинам.

Во-первых, после ухода из Афганистана американская администрация не может сделать нечто подобное в отношении Украины по внутренним соображениям. При всем желании, а его нет, Байден не может пойти на такое, так как его просто разорвут обе палаты конгресса. Причем как республиканцы, им положено по должности, так и однопартийцы демократы. Приближаются промежуточные выборы в конгресс, а рейтинг администрации и Байдена и так невелик вкупе с Демократической партией.

Во-вторых, за развитием событий очень внимательно наблюдает Китай. Если Вашингтон даст слабину и уступит Путину, то через очень короткое время начнется десантная операция Народно-освободительной армии Китая на Тайвань и захват острова Пекином. И это будет концом США как великой державы. Конечно, в Вашингтоне на такой вариант не согласятся. Вот почему никто Украину Путину не сдаст из собственных интересов США.

В-третьих, существенно изменяется роль Европы. Там почувствовали, что США занимают достаточно твердую позицию и теперь можно разговаривать с Путиным совсем другим тоном. К тому же агрессивная политика России заставляет многих маловеров понять опасность, нависшую над континентом.

Характерно, что после первых предупреждений Вашингтона в Берлине и Париже выразили сомнения в достоверности данных о концентрации российских войск на границе с Украиной. Американцам пришлось предоставить развернутую информацию. После этого Берлин и Париж заняли очень жесткую позицию. Она нашла отражение во время визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок во французскую столицу.

Москва всеми силами разгоняет призрак Карибского кризиса в современном исполнении. Однако история всегда повторяется в виде фарса. Если Путину хочется в нем участвовать, то вольному воля. Будет ли рай очень большой вопрос.