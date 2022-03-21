Одним из самых почитаемых праздников нашего народа на протяжении многих веков является Новруз. Можно сказать этот праздник мы унаследовали от зороастрийской культуры.

Как известно, этот праздник является сезонным празднованием прихода весны, хотя в древности отмечался как праздник земледелия и плодородия, но также этот праздник носил символический характер творения и пробуждения природы.

Четыре традиции Новруза можно считать основными признаками зороастрийской культуры.

Четыре вторника:

Посвящение четырёх вторников перед Новрузом четырём стихиям природы, а именно воде, огню, земле и ветру, вытекает из почитания зороастрийцами жизненно важных элементов природы как знамения творца.

В целом зороастризм призывает человечество не осквернять эти жизненно важные стихии как божественный дар, не загрязнять окружающую среду, а беречь её. Можно сказать одними из первых инициаторов, выдвинувших идею защиты окружающей среды, в истории были зороастрийцы.

Наглядным примером почитания зороастризмом этих стихий как свято чтимых элементов является четырёх башенная корона центрального алтаря храма огня Атешгях, который считается архитектурным памятником зороастрийской культуры.

Так как центральный алтарь символизируют четыре элемента, зороастрийцы называют его «Чахар-таг» что означает четырёх арочный алтарь.

Разжигание костра :

Поскольку предпраздничный вторник отмечается в зороастризме как священный праздник огня, зороастрийцы в народе называют его «Чахаршанбе-Сури», то есть красный вторник. Одной из главных традиций праздника Новруза является разжигание костра, что считается главным признаком и атрибутом зороастризма. Согласно зороастризму, огонь считается символом, напоминающим божественный свет Ормуза (Ахура-Мазды – Творца). Поэтому элементу огня уделяется особое внимание, и он всегда присутствует в центре зороастрийских церемоний.

21 марта :

Неслучайно, что этот праздник отмечают именно 21 марта некоторые народы северного полушария. Как известно, 21 марта является днем весеннего равноденствия. Согласно зороастризму, некоторые астрономические явлении и элементы природы имеют особое символическое значение.

Барельеф, изображающий схватку льва и быка, в Персеполи – трон Джамшида (в столице зороастрийских царей Ахеменидской династии) считается символом Новруза.

Несмотря на то, что астрономическое событие — равноденствие, происходит два раза в году, тем не менее, празднуют его 21 марта, исходя из того, что преобладание дня над ночью символизирует победу добра над злом. И так как лев своим внешним обликом представляет солнце, а бык — луну, поэтому этот барельеф символизирует весеннее равноденствие.

Помимо этого астрономического события также рождество Зороастра в Новрузе символизирует превосходство света над тьмой.

Поэтому Новруз считается знаменательным и очень благословенным днём в зороастризме.

Праздничный стол:

Согласно зороастрийскому вероучению земля так же, как и огонь и остальные элементы природы имеет особый символический смысл. Исходя из этого, зороастрийцы считают земледелие священным ремеслом. Поэтому одним из основных символов Новруза на праздничном столе считается Сэмени — проросшая пшеница.

Сэмени — Символизирует плодородие и возрождение природы.

Горящие свечи – Священный огонь.

Зеркало – Чистоту и свет.

Окрашенные яйца – Зарождение жизни на земле.

Шекер-бура (сдобные пирожки со сладкой ореховой начинкой и пряностями) – Луну.

Пахлава – Звезды.

Гогал (слоёная лепёшка с пряной начинкой) – Солнце.

Золотые рыбки в аквариуме – богатство и изобилие.

Наличие на праздничном столе узоров «бута», которыми иногда украшают сэмени или хончу, символизирует огонь в зороастризме, а на древнем санскрите бута означает «огонь».

Научный сотрудник Государственного Историко-Архитектурного заповедника храма огня «Атешгях» Анар Бабаев, специально для #