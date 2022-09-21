Госсекретарь США Энтони Блинкен в выступлении на Генассамблее ООН осудил намерения России аннексировать оккупированные территории Украины через псевдореферендумы.

Как сообщает CNN, он подчеркнул, что этот шаг и намерения мобилизовать еще большие резервы являются вопиющим проявлением пренебрежения к принципам Организации Объединенных Наций.

Госсекретарь сказал, что не удивительно, что Россия идет на эти шаги именно сейчас — после неудач на поле боя и все большей обеспокоенности в мире относительно развязанной ею войны.

«Это признак провала России», — сказал Энтони Блинкен.

«Мы видим, что в последние недели Украина достигла значительных достижений в возвращении своей территории, захваченной силами РФ после агрессии 24 февраля. Это также время, когда Россия увидела серьезное изменение тенденций на поле боя, и даже некоторые ближайшие соратники четко выражают обеспокоенность тем, что делает Кремль и какие последствия это будет иметь для мира», — отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не признают российских псевдореферендумов на оккупированных территориях и попыток аннексировать их.

(УНИАН)