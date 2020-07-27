Приятное исключение – СТП готовит будущие кадры

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СТП) построил на своей территории и оснастил современным оборудованием первое профтехучилище на 500 мест, сообщили в СТП. Отныне здесь планируется подготовка специалистов в сфере химии, строительства и мехатроники.

Это событие не может не радовать. Оно означает, что в нашей стране, наконец-то, приступили к практике объединения профессионально-технического образования с производством. Поскольку известно, что без производственного труда профтехобразование бессмысленно. Именно этому принципу подчинялась советская профтехшкола. «Ведь что такое профтехучилище? Это учебно-производственное заведение, оно относится и к сфере образования, и к экономическому комплексу, выступая в роли производителя продукции. В советской школе показателем освоения учебной программы считалась востребованность продукции, которую производили учащиеся», — говорил как-то в беседе с автором этой статьи признанный специалист этой сферы Рафик Ализаде, более 40 лет своей жизни посвятивший проблемам профессионального образования в Советском Союзе и Азербайджане.

С этой точки зрения, стоит отдать должное авторам инициативы создать профтехучилище непосредственно в СТП. В течение одного года обучения студенты получат знания и стипендии, а после прохождения стажировки в структурах — резидентах Сумгайытского химического промышленного парка у них появится возможность трудоустроиться. Т.е. выпускников будут ориентировать на получение нормального профессионального образования, в корне отличающегося от преподавания в массе профтехучилищ, действующих на территории нашей страны. Это, своего рода, приятное исключение, вселяющее надежду на массовость такого подхода в перспективе.

А ведь сегодня профтехобразование в Азербайджане переживает не лучшие времена — мы ушли от традиций советской профтехшколы, а сами училища оторваны от производства. В этом главная беда профессионально-технического образования, считают специалисты. Училища изолированы от рынка труда и потому плодят неквалифицированные кадры. На уровне экспертов и практиков отмечается, что ликвидация модели корпоративного сообщества профтехучилищ и предприятий-партнеров привела к тому, что производственное обучение стало невозможным. Именно поэтому делается ставка на общеобразовательную подготовку, а профтехучилища доведены до уровня слабых общеобразовательных школ с так называемым профессиональным уклоном.

Сама же система профтехобразования в рыночных условиях оказалась «подсаженной» на госбюджет. Но, по мнению специалистов, идея организовать производственное обучение за счет бюджетных средств — не более чем авантюра, поскольку на скудные бюджетные средства весьма затруднительно организовать программу, основанную на вовлечении учащихся в результаты труда. А ведь еще к концу 80-х годов прошлого века многие бакинские училища имели при себе мастерские для полного цикла производственного обучения.

Ведь система подготовки рабочих кадров может успешно действовать только как учебно-производственная отрасль — корпоративное сообщество профтехучилищ и предприятий-партнеров по совместной организации учебного процесса. Только такая модель и может стать единственной безальтернативной моделью подготовки квалифицированных кадров, востребованных рынком труда.

Но безысходных ситуаций, как известно, не бывает. В первую очередь специалисты предлагают вывести из подчинения Минобразования систему подготовки рабочих кадров, поскольку этой сфере нужна самостоятельность. Далее предлагается внедрение модели корпоративного сообщества профтехучилищ и предприятий. Пока это сделано в рамках Сумгайытского технологического парка, но есть надежда, что уже в скором будущем этому примеру последует вся система профессионально-технического образования в Азербайджане.

Ведь не только крупные технологические парки, но также малые и средние субъекты предпринимательства могли бы подключиться к процессу. Но здесь есть одно «но» — дело в том, что небольшой бизнес не может предоставить учащимся рабочие места, доучивать их. Работодателей частенько не устраивает качество подготовки кадров в училищах, потому они не горят желанием брать их на производство.