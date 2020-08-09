Приватизация госмонополий может привести к повышению тарифов для населения

Одной из самых актуальных проблем в национальной экономике остается вопрос об эффективности деятельности естественных монополистов, находящихся в государственной собственности. Несмотря на значительное государственное содействие, финансовую и организационную поддержку, щедрость не находит отдачи.

В этой связи глава государства поручил соответствующим структурам серьезно проинспектировать работу государственных компаний и построить новую систему управления.

«Выходит, что у нас частный сектор функционирует на основе принципов рыночной экономики, — хотя государство оказывает поддержку и ему, — а государственные компании словно работают по социалистической экономической модели. Это невыносимо, такая бесконтрольность продолжаться не может», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся 6 августа видеосовещании в связи с мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и социально-экономической ситуацией в стране.

Президент указал на достаточно большие потери в госкомпаниях, отметив, что они находятся на «невыносимом уровне». В этой связи на уровне высшего политического руководства страны прошло специальное совещание, посвященное этим вопросам, в этом направлении принят и уже исполняется соответствующий план мероприятий. Однако потери все еще находятся на уровне 40-50%. Особенно неприятно, что все это приходит на фоне крупных инвестиций в современную инфраструктуру.

А ведь в отличие от частного сектора, потери госкомпаний покрываются за счет государства, впрочем, как и расходы. Даже газификация в стране проводится на средства государственного бюджета, тогда как это – непосредственная обязанность Государственной нефтяной компании. Кстати сказать, в бюджете текущего года на эти цели предусмотрены еще 100 млн манатов. А если этим занято государство, в чем же заключается обязанность ГНФАР, отметил лидер страны. И такое характерно не только для этой, но и всех прочих государственных компаний, где ситуация либо хуже, либо чуть лучше.

Отсюда следует вывод, что если не будет нормального корпоративного управления государственными компаниями, упомянутые проблемы останутся в силе. В целом же на уровне руководства страны признано, что эффективность государственных компаний не равнозначна выделяемым им средствам, поскольку, учитывая немалые расходы, дотации и субсидии, результаты должны были быть более высокими.

В комментариях # ученый-экономист Губад Ибадоглу сообщил, что глава государства подверг справедливой критике деятельность государственных компаний. По словам эксперта, несоразмерность государственных расходов и отдачи прослеживается на каждом шагу. Ведь если взглянуть на бюджет прошлого года, пять крупнейших государственных монополий — ОАО «Азеригаз», ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азерсу», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Каспийское пароходство» перечислили в виде налогов 184,9 млн манатов, а получили из госказны 2 млрд 45 млн манатов.

Образно говоря, взамен перечисленных средств в размере 1 маната компании получили 5 манатов из государственной казны. По словам ученого, независимые экономисты уже много лет неоднократно поднимали проблему неэффективности, предлагая модель корпоративного управления, но к ним не прислушивались. В результате о проблеме вспомнили только на волне снижения нефтяных цен и валютных поступлений от главного экспортного ресурса, поскольку в сложившейся ситуации возникла напряженность с доходами государственной казны. При этом бюджетные обязательства SOCAR на этот год были урезаны на 210 млн манатов. В этой связи эксперт напомнил, что в SOCAR 12 вице-президентов, у каждого вице-президента по нескольку советников.

«Но даже при текущем положении дел сокращение этого штата не планируется, — продолжил экономист. – Напротив, штат расширяют по мере ухудшения финансового положения SOCAR. В то же время растет количество вилл, усадеб, дорогих часов и машин». Деятельность государственных компаний отличается вопиющей бесхозяйственностью, а задолженности их друг перед другом становятся печальной обыденностью. С этой точки зрения, требуется не объединение госкомпаний в инвестиционный холдинг, а в первую очередь реструктуризация каждой компании в отдельности, применение современных методов управления и разделение производственных, сбытовых и распределительных сетей, передача их в управление частному сектору и приватизация, считает Ибадоглу.

Из самой истории формирования естественных монополий в энергетической и коммунальной отраслях четко прослеживается фактор постоянной и значительной государственной поддержки. В довесок этому, практически все основные и оборотные фонды государственных монополий действуют за счет государственных субсидий и прочего содействия, а по кредитам госкомпаний действует государственная гарантия, сказал #доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов. А потому стоило ожидать, что именно эти компании, которые являются крупными налогоплательщиками, станут локомотивом экономического роста, в том числе благодаря своему успешному менеджменту. Однако налицо совершенно иная картина. Из-за низкой эффективности управления страдают финансовые показатели монополий. По мнению ученого, абсолютно неэффективный менеджмент в государственных компаниях оказывает негативное влияние на экономику в целом.

Он также отметил, что, говоря о возможности приватизации естественных монополий, реструктуризации и передачи управления ими иностранным инвесторам, нужно понимать — управляющие вначале будут серьезно изучать положение дел в этих компаниях. С этой точки зрения, для начала стоит задуматься об их финансовом оздоровлении. При этом логическим следствием приватизации может быть повышение тарифов на услуги населению, и по этой причине преобразование формы собственности не самый оптимальный для нас вариант – достаточно усилить финансовый контроль над госмонополиями со стороны Минфина и Счетной палаты.