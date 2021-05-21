Принц Гарри признал, что злоупотреблял наркотиками и алкоголем

Принц Гарри, герцог Сассекский, в интервью изданию The U.S. Sun признал факт употребления наркотиков и заявил, что регулярно выпивал недельную дозу алкоголя за один день.

По словам Гарри, он был вынужден злоупотреблять наркотиками и алкоголем для того, чтобы облегчить боль из-за утраты своей матери, принцессы Дианы. Он утверждает, что ему никогда не давали ни времени, ни места, чтобы по-настоящему оплакивать смерть Дианы, и это заставило Гарри в конечном итоге начать пить и принимать наркотики, чтобы заглушить его давнюю боль.

«Я был готов пить, я хотел принимать наркотики, я был готов попробовать и сделать то, что заставляло меня чувствовать себя не так, как я себя чувствую», — рассказал герцог Сассекский.

Принц Гарри отметил, что он старался меньше обращать внимание на свои переживания и держаться на протяжении недели, только для того, чтобы затем выпить огромное количество алкоголя за один день.

«Но я постепенно осознавал, что, ладно — я не пил с понедельника по пятницу. Но, вероятно, выпил бы недельное количество [алкоголя] за один день в пятницу или субботу вечером», — рассказал Гарри.

В возрасте 17 лет он был помещен в реабилитационный центр своим отцом, принцем Чарльзом, за то, что был пойман на употреблении марихуаны. (gazeta.ru)