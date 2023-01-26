Оказавшийся изгоем в своей семье из-за скандала с Джеффри Эпштейном британский принц Эндрю обещает своим знакомым обнародовать в следующем месяце сведения, которые помогут исправить его репутацию. Об этом написал журналист и эксперт по королевским делам Ричард Эден в своей колонке для Daily Mail.

«Он говорит, что будут преданы огласке подробности, которые изменят отношение общественности к нему. Он говорит, что это произойдет в следующем месяце», — цитирует свои источники обозреватель.

Что именно планирует заявить сын Елизаветы II, не уточняется. Однако ранее уже стало известно, что принц Эндрю планирует подать иск к Вирджинии Джуффре (в девичестве Робертс), которая обвинила его в сексуальном насилии, имевшем место, когда ей было 17 лет.

Как отмечает Ричард Эден, принц Эндрю решился на это после консультации с адвокатами, вдохновленный тем фактом, что ранее Вирджиния Джуффре отозвала иск с обвинениями в изнасиловании к другому мужчину, признав, что «могла ошибаться». (gazeta.ru)