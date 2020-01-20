Принц Чарльз в течение года будет покрывать расходы своего сына Гарри и его семьи

Наследник британского престола принц Чарльз намерен в течение ближайшего года покрывать расходы своего сына принца Гарри и его семьи. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источник в окружении принца Уэльского.

По данным издания, выплаты принцу Гарри будут осуществляться из личных средств принца Чарльза, а не из доходов, которые ежегодно приносит ему герцогство Корнуолл (именно из этих денег по традиции оплачиваются расходы наследника британского престола и его детей). Однако, по словам собеседника издания, «данный источник не является неисчерпаемым». Согласно не имеющим официального подтверждения оценкам, которые приводит вещательная корпорация BBC, после женитьбы на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей молодой семьи.(ТАСС)

| 2020-01-20T18:44:06+00:00 20 января 2020, 21:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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