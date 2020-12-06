Примирение арабских стран и Катара состоится на бахрейнском саммите в декабре

Примирение Катара с арабскими государствами после трехлетнего кризиса в отношениях между ними состоится в декабре на саммите на Бахрейне. Об этом, как передает в воскресенье кувейтская газета Al Rai, сообщил высокопоставленный дипломатический источник.

«Примирение состоится на саммите стран Персидского залива, который запланирован в этом месяце в Королевстве Бахрейн, — сказал он. — Основные разногласия, требования и условия, о которых говорилось в течение всего кризиса, будут обсуждаться и решаться в рамках специальных комитетов, чтобы гарантировать их невозобновление и непрерывность единства стран Персидского залива и арабской системы».

4 декабря Кувейт, который выступает главным посредником в урегулировании этого конфликта, объявил о проведении «плодотворных переговоров» в рамках усилий по достижению примирения в Персидском заливе. МИД Катара также сообщил в пятницу о прогрессе в урегулировании конфликта между странами Персидского залива.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации.