Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль. Как сообщает Reuters, Остин приземлился в аэропорту Бен-Гурион.

По данным издания Haaretz, Ллойд Остин не будет покидать аэропорт из-за протестов в Тель-Авиве продолжающихся там протестов, а проведет встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом прямо в Бен-Гурионе.

Толпы протестующих против судебной реформы правительства Нетаньяху перекрыли въезды на шоссе, ведущие к аэропорту Тель-Авива. Нетаньяху должен был сегодня улететь с визитом в Рим. Полиция готовится разгонять протестующих водометами.

Массовые выступления против реформы также проходят в Хайфе и других городах Израиля.

20 февраля парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе. В Израиле заявляют, что она нарушает баланс между тремя ветвями власти в пользу правительства.