США близки к тому, чтобы одобрить передачу ракетной системы большой дальности ATACMS Украине. Эти ракеты могут переломить ход борьбы Киева с российскими оккупантами в свою пользу, заявили американские и европейские официальные лица.

Как уточняет The Wall Street Journal, армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, имеет дальность действия около 300 километров, что достаточно для того, чтобы украинские силы могли поражать российские цели далеко за линией фронта. Президент Байден не подписал передачу, отчасти из-за опасений официальных лиц США, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и эскалации конфликта с затяигиванием в нее Запада.

Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Официальные лица США и Европы увидели признаки, что Белый дом, ранее неохотно настроенный на передачу, пришел к выводу, что в ближайшие недели необходимо срочно усилить борьбу Украины.

Но на фоне внутренних беспорядков в России, где на выходных основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил провалившийся мятеж, американские и европейские официальные лица признали, что сейчас, возможно, настало время нажать на газ. (УНИАН)