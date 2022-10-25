Создатель группы наемников ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в личном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным раскритиковал военное руководство страны за «неправильное» ведение войны в Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с информацией разведки.

По их словам, все претензии, которые Пригожин озвучивал до этого публично, он повторил Путину. «Откровением» стало то, что глава ЧВК «Вагнера» позволил себе спокойно критиковать военное командование перед президентом. В США увидели в этом рост влияния Пригожина и шаткое положение военного руководства. Информацию об этом даже включили в ежедневный брифинг разведданных для президента Джо Байдена.

Также среди официальных лиц в Вашингтоне ходит другой доклад разведки — о растущем напряжении между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и Пригожиным. В нем утверждается, что Пригожин не доволен тем обстоятельством, что Минобороны слишком полагается на ЧВК «Вагнера», но не дает необходимые средства для выполнения задач.

Американская разведка считает, что именно Пригожин организовал публикацию в социальных сетях видео, на которых солдаты жалуются на нехватку провизии и прочие проблемы. В Вашингтоне увидели в этом способ надавить на Кремль, чтобы он увеличил финансирование ЧВК. По словам собеседника WaPo, решение Пригожина лично заявить Путину о своем недовольстве военными лишь показывает его общую неудовлетворенность. (moscowtimes.ru)