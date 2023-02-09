Евгений Пригожин сообщил о прекращении набора в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» среди заключенных, сообщает пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

В сообщении приводится обращение из СМИ, согласно которому заключенные, обращаясь в редакцию, спрашивают, правда ли уже больше месяца не ведется набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер», а также сам Пригожин перестал посещать колонии.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен», — приводит компания слова своего руководителя.

Он добавил, что перед теми, кто работает с ЧВК в настоящее время, все обязательства выполняются.

Руководителем ЧВК «Вагнер», как и компании «Конкорд», является Евгений Пригожин. (gazeta.ru)