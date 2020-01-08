Причины нынешнего американо-иранского конфликта имеют внутренние корни

О том, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, стоит ли ожидать эскалации, рассказал «Зеркало» доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В.Плеханова, член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

— Как Вы оцениваете удары иранцев по военной базе США в Ираке? Приведет ли это к глобальной эскалации?

— Уверен, что никакой глобальной эскалации не будет. В американо-иранском конфликте мало кто будет поддерживать одну из сторон. Несмотря на очевидность происходящего для всех, кто следит за событиями, связанными с убийством со стороны США иранского генерала Касема Сулеймани, и для меня лично, не всё так однозначно.

Во-первых, меня лично смущает легкость, с которою был убит столь высокопоставленный генерал. Ведь штабы столь высокопоставленных военных ВСЕГДА оборудуются подземными бункерами и средствами предупреждения воздушного и ракетного нападения, и, по возможности, средствами ПВО.

Во-вторых, два года назад, накануне новогодних праздников и после них, в Иране вспыхнули массовые протестные выступления. Несмотря на их жесткое подавление со стороны властей, протестные настроения внутри персидского общества никуда не делись. Гибель высокопоставленного генерала очень помогает официальному Тегерану в настоящее время сплотить общество, заручиться высокой поддержкой общественного мнения в подавлении любых народных волнений, обвинив их в пособничестве «американским террористам».

В-третьих, у политических противников нынешнего президента США внутри страны также открылись большие возможности обвинить Трампа в неэффективной внешней политике, и, даже, в нанесении ущерба национальным интересам. Меня лично удивило заявление Пентагона о том, что авиаудар по иранскому генералу не был согласован главой США с военным ведомством! Неужели у Трампа есть лично ему подчиняющие летчики вместе с боевыми самолетами, а не Пентагону? Такое ощущение, что все субъекты политики внутри США пытаются подставить Трампа.

Поэтому, в чем я четко уверен, причины нынешнего американо-иранского конфликта имеют внутренние корни, как в США, так и в Иране. А всё, что мы сейчас наблюдаем – это военно-политический кровавый спектакль, который устроили стороны по какому-то тайному сговору. А значит, он не станет причиной глобального катаклизма, так как управляем, и имеет четко заданные цели и рамки. Безусловно, в этих условиях ничто не мешает и далее официальным властям продолжать угрожать друг другу, добиваясь внутренних и некоторых внешних политических целей.

— Россия является союзником, Ирана. Как Москва в этом случае будет реагировать?

— Официальная Москва будет в определенной степени поддерживать Иран на международном уровне политическими средствами. Но никакой военной поддержки официальному Тегерану оказывать не будет, даже продавать какое-либо оружие.