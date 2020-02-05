При жесткой посадке самолета в Турции погиб один человек и 157 ранены

Один человек погиб и 157 получили ранения в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Ранее самолет компании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Министр транспорта Турции сообщал, что при аварии никто не погиб. Ранее городские власти сообщали о 139 госпитализированных. Всего на борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа.

«К сожалению, один из пассажиров самолета погиб, 157 человек пострадали», — сказал Коджа журналистам.