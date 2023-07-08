В результате нападений на колонну Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) на юго-востоке страны погибли три мирных жителя, еще 11 получили ранения, сообщает миссия в Twitter-аккаунте.

Сообщается, что в четверг, 6 июля, материально-техническая колонна МИНУСМА подверглась двум отдельным нападениям в округе Ансонго.

«В результате первого нападения погибли трое гражданских, еще 11 пострадали, в том числе двое серьезно, они были эвакуированы нашим спасательным подразделением», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что миротворцы без потерь отбили оба нападения.