В провинции Сулу на юге Филиппин в воскресенье потерпел крушение военно-транспортный самолет типа C-130, сообщает Анадолу.

В Министерстве обороны азиатской страны подтвердили гибель не менее 29 из 85 человек, находившихся на борту.

Трагический инцидент произошел в момент посадки самолета на остров Джоло. Самолет упал вблизи поселка Патикул.

В Минобороны сообщили, что удалось спасти не менее 50 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Тем временем, стало известно, что на борту самолета находились молодые офицеры, недавно закончившие военную академию и направлявшиеся на новое место службы.