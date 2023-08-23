Президенты Португалии и Литвы прибыли в Украину.

Как передает #, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прибыли сегодня утром на поезде в Киев.

Президент Литвы поделился публикацией о своем визите в своем аккаунте в Twitter.

«Снова в Киеве, чтобы отпраздновать День Независимости Украины вместе с братским украинским народом. Победа Украины близка», — отметил президент Науседа.

Отметим, это первый визит президента Португалии в Киев с начала войны.

Напомним, 23 августа — День Флага Украины, а 24 августа — День независимости.