Президенты Азербайджана и Беларуси обсудят экономические и международные вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита в Баку обсудит с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия и обменяется мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан. Двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку, — отметили в пресс-службе. — Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием». Кроме того, стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные новые проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Темой переговоров станут и сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

По плану, президенты проведут две встречи. В пресс-службе пояснили, что одна из них состоится сразу по прибытии Лукашенко в Баку — в неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества. Основная же часть переговоров запланирована на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Сообщается, что по итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

Белорусские эксперты отмечают, что с августа прошлого года — после президентских выборов у Лукашенко — не было международных поездок, кроме визитов в Россию. Они указывают, что визит произойдет на фоне конфликта с Евросоюзом, в рамках заявленной властями переориентации на Азиатский, Евразийский регион. (ТАСС)