Президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство страны. Выступая в понедельник на заседании парламента, глава государства отметил, что обращается к Орбану с таким предложением, поскольку возглавляемая им партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» одержала 3 апреля убедительную победу на всеобщих выборах.

«Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства», — сказал Адер на первой сессии парламента нового созыва, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала «М-1«. Президент предложил депутатам на одном из своих следующих заседаний утвердить Орбана на посту премьер-министра. Ожидается, что его кандидатура будет без труда одобрена большинством членов национального парламента.

Вместе со своими младшими партнерами — христианскими демократами — ФИДЕС получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии 135 из 199 депутатских мандатов. Это дало возможность Орбану остаться на посту премьера еще на четыре года. Он возглавляет правительство страны уже в течение трех сроков подряд — с 2010 года, а до этого занимал должность премьера с 1998 по 2002 год.

Обращаясь к депутатам, которые только что приняли присягу и приступили к исполнению своих обязанностей, Адер отметил, что в ближайшие годы перед Венгрией будут стоять серьезные вызовы, связанные, в частности, «с войной на Украине и инфляцией в Европе». В этих условиях главной задачей нового правительства станет обеспечение безопасности республики при одновременном развитии ее экономики и социальной сферы. Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что сделает все необходимое, чтобы избежать втягивания в украинский конфликт, и не будет направлять вооружения на территорию соседней страны.