Президент: В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах

В конце сентября наши боевые позиции и населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате погибли несколько наших военнослужащих и гражданских лиц. Естественно, мы дали адекватный ответ, проведя контратаку. В течение 44 дней второй Карабахской войны мы наказали врага и добились безоговорочной победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на неформальном саммите в формате видеоконференции Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркского совета):

“Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, во время войны было освобождено более 300 городов и сел. 8 ноября от оккупантов был освобожден наш исторический город Шуша и Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции.

В ночь с 9 на 10 ноября президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении подписали декларацию. На основе данного заявления наши оставшиеся районы были возвращены политическим путем. Таким образом, вопрос был решен военно-политическим путем.

Уже с уверенностью можно говорить, что нагорно-карабахский вопрос, нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Азербайджан решил этот вопрос, достиг исторической победы и начал работы по восстановлению разрушенных территорий”.