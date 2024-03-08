Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, чтобы встретиться с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает агентство «Анадолу», самолет с украинским лидером и сопровождающей его делегацией на борту приземлился в аэропорту имени Ататюрка.

В аэропорту украинскую делегацию встретили турецкие официальные лица.

В рамках визита украинской делегации состоится встреча Зеленского с президентом Эрдоганом.

В ходе встречи будет обсуждаться ход продолжающегося вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Кроме того, планируется подробно обсудить ситуацию, касающуюся продолжения действия Соглашения о зерновом коридоре и поиска долгосрочного мира в регионе. Одним из вопросов повестки дня также станут турецко-украинские отношения.

Ранее президент Украины Зеленский совершил визит в Турцию 7 июля 2023 года. Встреча проходила в президентской резиденции «Вахдеттин» в Стамбуле. По итогам переговоров состоялась церемония подписания протокола, содержащего меморандум о взаимопонимании относительно «сотрудничества в сфере стратегических отраслей» между двумя странами.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Турции за твердую позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за поддержку черноморской зерновой инициативы.