Президент Турции выступил с заявлением по случаю годовщины депортации крымских татар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с телеобращением по итогам заседания Кабмина страны, в котором коснулся темы депортации крымских татар, годовщина которой отмечался 18 мая, сообщает Агентство Анадолу.

«Сегодня отмечается 76-я годовщина депортации со своей родины сотен тысяч крымских тюрков и оккупации их земель, осуществленных в 1944 году по приказу Сталина», — сказал он.

Президент Эрдоган почтил память крымских татар, погибших во время депортации. «Хочу заверить, что мы всегда будем рядом с нашими крымскими братьями»,-заявил президент Турции.