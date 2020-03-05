Президент Турции прибыл в Москву

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.

В состав турецкой делегации входят главы МИД, минобороны, министр казначейства и финансов и глава национальной разведывательной организации.

До этого в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако, достичь договоренностей по их итогам не удалось и вопрос был вынесен на уровень президентов.

| 2020-03-05T14:33:26+00:00 5 марта 2020, 15:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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